L'ex dirigente della Juventus, Moggi, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo il big match tra Juventus e Milan

L'ex dirigente della Juventus poi radiato per lo scandalo legato a Calciopoli, Luciano Moggi , tramite i microfoni di Libero, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo il big match della sesta giornata di Serie A tra Juventus e Milan , terminato con un pareggio a reti inviolate. l'ex dirigente bianconero ha dichiarato che non è stata una bellissima gara, caratterizzata da numerosi fischi. Ecco, di seguito, le sue parole:

Juventus-Milan, le parole di Moggi

"Non bella la sfida dell'Allianz Stadium, dove Juve-Milan è finita 0-0. Tra i fischi del pubblico i bianconeri si sono preoccupati più di distruggere le trame rossonere che di creare le proprie. Il Milan ha visto sfumare un successo di grande peso per colpa degli episodi, a partire dal rigore sbagliato da Pulisic. Parafrasando la boxe, ai punti avrebbe vinto il Milan, ma siccome nel calcio si vince coni gol (oltre all'errore di Pulisic, anche Leao ha sprecato due occasioni) il pari a reti inviolate è stato il risultato giusto.