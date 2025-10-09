Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Moggi: “Juventus-Milan non è stata una bella sfida. I rossoneri devono avere più coraggio”

INTERVISTE

Moggi: “Juventus-Milan non è stata una bella sfida. I rossoneri devono avere più coraggio”

Luciano Moggi
L'ex dirigente della Juventus, Moggi, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo il big match tra Juventus e Milan
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

L'ex dirigente della Juventus poi radiato per lo scandalo legato a Calciopoli, Luciano Moggi, tramite i microfoni di Libero, ha rilasciato alcune dichiarazioni  dopo il big match della sesta giornata di Serie A tra Juventus e Milan, terminato con un pareggio a reti inviolate. l'ex dirigente bianconero ha dichiarato che non è stata una bellissima gara, caratterizzata da numerosi fischi. Ecco, di seguito, le sue parole:

Juventus-Milan, le parole di Moggi

—  

"Non bella la sfida dell'Allianz Stadium, dove Juve-Milan è finita 0-0. Tra i fischi del pubblico i bianconeri si sono preoccupati più di distruggere le trame rossonere che di creare le proprie. Il Milan ha visto sfumare un successo di grande peso per colpa degli episodi, a partire dal rigore sbagliato da Pulisic. Parafrasando la boxe, ai punti avrebbe vinto il Milan, ma siccome nel calcio si vince coni gol (oltre all'errore di Pulisic, anche Leao ha sprecato due occasioni) il pari a reti inviolate è stato il risultato giusto.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan: Leao sotto esame. Bernardo Silva obiettivo rossonero? Intanto parla Infantino

In casa Juve continua il problema del centravanti: Openda e David al momento sono da archiviare, mentre Vlahovic non segna più neanche quando entra nella ripresa. In conclusione la Juve non è da Scudetto e il Milan può diventarlo, ma deve avere più coraggio"

Leggi anche
Fonseca: “Al Milan ho lasciato tanti amici. Leao? Potrebbe essere un Pallone...
Nesta: “Finale di Champions? Volevo tutte tranne un’Italiana. Il Milan sapeva...

© RIPRODUZIONE RISERVATA