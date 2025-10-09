Pianeta Milan
Fonseca: “Al Milan ho lasciato tanti amici. Leao? Potrebbe essere un Pallone d’oro”

Intervistato dai microfoni di SportItalia, l'ex allenatore del Milan Paulo Fonseca, ha parlato della sua esperienza in rossonero e di Leao
Intervistato in esclusiva dai microfoni di SportItalia a margine del Portugal Football Summit, l'ex allenatore del Milan Paulo Fonseca, ha parlato della sua esperienza in rossonero e in modo particolare, si è soffermato su Rafael Leao, al centro di numerose critiche dopo la prestazione opaca servita contro la Juventus. Ecco, di seguito, le sue parole:

Ex Milan, le parole di Fonseca su Leao

Sulla sua esperienza in rossonero:“Se c’è un senso di incompiuto per com’è finita l’esperienza al Milan? Non penso tanto al futuro, non penso al ritorno in Italia. Solo per vivere, voglio vivere lì perché è un Paese che mi piace molto ma sarà difficile che io torni ad allenare lì. Penso che quella al Milan sia stata una grandissima esperienza, mi ha portato tanto. E’ stato un momento di evoluzione per me, mi dispiace per come siano finite le cose. Sono una persona che ha sentimenti positivi”.

Su Leao:“Non devo interferire sul momento del Milan, lì ho lasciato tanti amici, come a Roma. Sono persone che restano nel mio cuore. Posso dire che Rafa potrebbe essere un Pallone d’Oro, potrebbe essere il miglior calciatore del Mondo ma la situazione ora è questa. Non voglio interferire con il momento del Milan"

