“Io preferivo giocare contro qualsiasi altra squadra, non contro un'italiana, perché se perdi contro il Real Madrid che te frega? Ma con la Juve, con l'Inter, con quella resta scritta lì, perciò non mi non mi piaceva, però è stata la mia prima finale di Champions League. Non dormivo. E' stata tosta prima della partita, è stata tostissima, poi dopo c'era queste due squadre favolose, forti, diverse. Noi forse un po' più di talento, loro più squadra più tosta. La Juve era tostissima a giocarci contro e poi sapeva vincere. Due squadre che sapevano vincere perché la Juve sapeva vincere, il Milan sapeva vincere”.