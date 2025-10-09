L'ex difensore del Milan Alessandro Nesta,, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del al podcast BSMT condotto da Gianluca Gazzoli. Tra le sue dichiarazioni, spiccano quelle sulla finale di Champions League del 2033 a Manchester contro la Juventus. Ecco, di seguito, le parole dell'ex Milan:
Nesta: “Finale di Champions? Volevo tutte tranne un’Italiana. Il Milan sapeva vincere…”
L'ex difensore del Milan Alessandro Nesta, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del al podcast BSMT: le parole sulla Champions
Le parole di Nesta sulla finale di Champions—
“Io preferivo giocare contro qualsiasi altra squadra, non contro un'italiana, perché se perdi contro il Real Madrid che te frega? Ma con la Juve, con l'Inter, con quella resta scritta lì, perciò non mi non mi piaceva, però è stata la mia prima finale di Champions League. Non dormivo. E' stata tosta prima della partita, è stata tostissima, poi dopo c'era queste due squadre favolose, forti, diverse. Noi forse un po' più di talento, loro più squadra più tosta. La Juve era tostissima a giocarci contro e poi sapeva vincere. Due squadre che sapevano vincere perché la Juve sapeva vincere, il Milan sapeva vincere”.
