“Qualcuno lo conoscevo che giocavano in nazionale, il Madda, Andrea, Pirlo, Rino. Però l'impatto è stato proprio l'allenamento. L'allenamento andavano più forte perché noi a Roma facevo allenamento, ma non era così forte. Quando sono arrivato lì la mia difficoltà è stata proprio adeguarmi a quel ritmo che m'ha dato, che mi hanno dato i compagni, neanche l'allenatore, cioè c'era Paolo andava a 200 e io sempre dietro, sempre dietro. Alla fine ho capito che se volevo star lì dovevo andarmi come loro. La grande difficoltà che ho avuto è quella, adeguarmi all'allenamento che mettevano giù tutti i giorni, la serietà, la competizione che mettevano ogni giorno a Milanello i miei compagni, perché erano folli”.
