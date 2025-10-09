Pianeta Milan
Nesta: “Al Milan qualcuno già lo conoscevo. Paolo andava a 200, ho fatto fatica”

Alessandro Nesta Monza Ex Milan
L'ex difensore del Milan Alessandro Nesta, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del al podcast BSMT: le parole sui suoi ex compagni
L'ex difensore del Milan Alessandro Nesta,, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del al podcast BSMT condotto da Gianluca Gazzoli. Tra i vari temi discussi, l’ex Milan ha voluto ricordare i suoi ex compagni al Milan: da Pirlo a Maldini. Ecco, di seguito, le sue parole:

“Qualcuno lo conoscevo che giocavano in nazionale, il Madda, Andrea, Pirlo, Rino. Però l'impatto è stato proprio l'allenamento. L'allenamento andavano più forte perché noi a Roma facevo allenamento, ma non era così forte. Quando sono arrivato lì la mia difficoltà è stata proprio adeguarmi a quel ritmo che m'ha dato, che mi hanno dato i compagni, neanche l'allenatore, cioè c'era Paolo andava a 200 e io sempre  dietro, sempre dietro. Alla fine ho capito che se volevo star lì dovevo andarmi come loro. La grande difficoltà che ho avuto è quella, adeguarmi all'allenamento che mettevano giù tutti i giorni, la serietà, la competizione che mettevano ogni giorno a Milanello i miei compagni, perché erano folli”.

