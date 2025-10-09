L'ex difensore del Milan Alessandro Nesta,, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del al podcast BSMT condotto da Gianluca Gazzoli. Tra i vari temi discussi, l’ex Milan ha voluto ricordare il suo presidente: Silvio Berlusconi. Ecco, di seguito, le sue parole:
Ex Milan, Nesta e le parole su Ancelotti—
“Io vorrei essere come lui anche da allenatore, cioè la serenità del mister e che oggi io faccio l’allenatore non ce l'ho, però forse perché lui vince sempre. Però il mister è un fenomeno, ragazzi. Il mister, vabbè, come dicevo, ogni tanto il pres andava lì da lui e diceva qualcosa, no? Magari a volte non erano d'accordo, ma se ti mette pressione Berlusconi non è come se ti mette pressione un altro, cioè oppure dovevamo vincere sempre, c'era qualche partita fatta male, lui aveva questa capacità di assorbire tutto, tutte le rotture di scatole che esistono al mondo e la squadra zero, squadra zero problemi avevamo. Da quella Champions League vinta con la Juve, da lì è volato e e lui ha questa capacità di di gestire i grandi giocatori che è unica unica. Lui sa perfettamente dopo una sconfitta come si sente il grande giocatore e cosa gli deve dire”.
