Il noto esperto di tattica Francesco Sità , ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Milan Vibes su Rafael Leao, giocatore del Milan finito nel mirino degli opinionisti per la prestazione fornita contro la Juventus. Ricordiamo che il portoghese, a Torino contro la squadra di Tudor, ha sprecato 3 grandissime occasioni che sarebbero valse i 3 punti ai rossoneri. Ecco, di seguito, le parole di Sità:

Le parole di Sità su Leao: grande prima punta?

"Nella seconda occasione tutti parlano di gol sbagliato, ed è vero ha strozzato un po' il tiro, ma ci tengo ad evidenziare il movimento da attaccante, da prima punta che ha fatto. Siamo abituati a vederlo da esterno con la linea come riferimento, giocando da centrale devi avere altre caratteristiche e in questa occasione ha fatto un movimento da prima punta, venendo incontro e scappando poi via dietro a Gatti.