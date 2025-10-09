Pianeta Milan
PIANETAMILAN news milan interviste Milan, Sità difende Leao: “Ha fatto un movimento da vera prima punta”

INTERVISTE

Milan, Sità difende Leao: “Ha fatto un movimento da vera prima punta”

Il noto esperto di tattica Francesco Sità, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Milan Vibes su Rafael Leao, giocatore del Milan
Il noto esperto di tattica Francesco Sità, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Milan Vibes su Rafael Leao, giocatore del Milan finito nel mirino degli opinionisti per la prestazione fornita contro la Juventus. Ricordiamo che il portoghese, a Torino contro la squadra di Tudor, ha sprecato 3 grandissime occasioni che sarebbero valse i 3 punti ai rossoneri. Ecco, di seguito, le parole di Sità:

Le parole di Sità su Leao: grande prima punta?

—  

"Nella seconda occasione tutti parlano di gol sbagliato, ed è vero ha strozzato un po' il tiro, ma ci tengo ad evidenziare il movimento da attaccante, da prima punta che ha fatto. Siamo abituati a vederlo da esterno con la linea come riferimento, giocando da centrale devi avere altre caratteristiche e in questa occasione ha fatto un movimento da prima punta, venendo incontro e scappando poi via dietro a Gatti.

Il contromovimento che fa attaccando alle spalle Gatti è un movimento da attaccante vero, vuol dire che in allenamento c'è un lavoro su questo."

