Le parole su Silvio Berlusconi: “Un super presidente. Aveva mille cose da fare, ma si ricordava il nome dei tuoi genitori, si ricordava come si chiamava tua moglie. Aveva una cura delle persone, no? Si preoccupava di tutti, cercava sempre di risolvere il problema di tutti, cercava di portare la sua energia con la sua presenza. Quando lui arrivava a Milanello, atterrava con l'elicottero, si accendeva Milanello perché aveva questa capacità, questa personalità spiccata rispetto agli altri e poi dopo sapeva, lui voleva vincere e vinceva. Lui dice budget, non ci sono budget. Voglio vincere la Coppa Campioni, lui vince la Coppa Campioni. Sia nella sconfitta, sia nella vittoria, lui rimaneva sempre molto lucido”.