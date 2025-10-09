Pianeta Milan
Milan, Cruciani: “Le critiche che leggo su Leao mi fanno ridere e anche ribrezzo”

Durante l'ultima puntata del podcast Numer1, Giuseppe Cruciani ha speso alcune parole nei confronti di Rafael Leao del Milan
Durante l'ultima puntata del podcast Numer1, Giuseppe Cruciani ha speso alcune parole nei confronti di Rafael Leao del Milan, schierandosi dalla sua parte e dicendo che le critiche nei suoi confronti sono insensate. Questo dovuto dal suo comportamento nel terreno di gioco. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, le parole di Cruciani su Leao

"Io sono convinto che stanno gettando la croce addosso a Leao per errori che ci stanno nel calcio, ci sta sbagliare dei gol, bisogna esserci prima di tutto e lui c'era, è entrato bene per me. La questione sulle sfilate di moda, le critiche che fanno a Leao che sta più sui social, che va alle sfilate, è più modaiolo che giocatore di pallone sono tutte cavolate colossali. Le critiche che leggo su Leao mi fanno ridere, mi fanno anche ribrezzo. Ma si può giudicare un calciatore dal fatto che sta sui social? Oggi molti stanno sui social, prima non ci stavano perchè i social non c'erano.

Ha sbagliato dei gol, si certo, possiamo dare tutti i voti negativi che volete, da sempre l'idea che è un po' svogliato, quello che vuoi, i gol li sbagliano tutti, li sbagliavano anche i grandi campioni, ma gettare la croce addosso a Leao come se fosse il colpevole della mancata vittoria del Milan a Torino è sbagliato. Io difendo Leao, difendo il fatto che è entrato bene e che i gol si possono sbagliare".

