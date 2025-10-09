Milan, le parole di Cruciani su Leao

"Io sono convinto che stanno gettando la croce addosso a Leao per errori che ci stanno nel calcio, ci sta sbagliare dei gol, bisogna esserci prima di tutto e lui c'era, è entrato bene per me. La questione sulle sfilate di moda, le critiche che fanno a Leao che sta più sui social, che va alle sfilate, è più modaiolo che giocatore di pallone sono tutte cavolate colossali. Le critiche che leggo su Leao mi fanno ridere, mi fanno anche ribrezzo. Ma si può giudicare un calciatore dal fatto che sta sui social? Oggi molti stanno sui social, prima non ci stavano perchè i social non c'erano.