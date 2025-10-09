Pianeta Milan
Adani: “Milan-Como in Australia è una grande e grave mancanza di rispetto. Ecco perchè”

Daniele 'Lele' Adani
L'ex calciatore dell'Inter, Lele Adani, tramite i suoi profili social ha espresso il suo pensiero sulla tanto chiacchierata Milan-Como a Perth
Alessia Scataglini
L'ex calciatore dell'Inter, Lele Adani, tramite i suoi profili social ha espresso il suo pensiero sulla tanto chiacchierata Milan-Como a Perth, in Australia dopo l'approvazione della FIFA. Dopo il pensiero di Ambrosini, Infantino e lo stesso giocatore del Milan Rabiot, sono arrivate anche quelle di Adani. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:

Le parole di Adani su Milan-Como a Perth

"Milan-Como in Australia è la più grande e grave mancanza di rispetto verso la più importante componente del calcio, la gente. Se diciamo che il calcio è della gente mi dite come facciamo a rispettare la gente portando la squadra che la gente ama a 13.700km di distanza con fuso orario. Perché? Per la modernità? Il businnes? E il rispetto per la passione dov'è?

Capisco le concessioni perché è stato così anche per Villarreal-Barcellona a Miami. Però davanti al business e alla modernità non dimentichiamo mai i sacrifici delle persone che amano e sostengono sempre. Ceferin ha concesso queste deroghe e ha definito questa situazione deplorevole. Non credo ci sia bisogno di aggiungere altro".

