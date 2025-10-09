L'ex difensore del Milan Alessandro Nesta, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del al podcast BSMT condotto da Gianluca Gazzoli. Tra i vari temi trattati, l’ex Milan ha voluto ricordare il suo arrivo al Milan, raccontando la prima volta entrato a San Siro. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:
Nesta: “I primi mesi ho fatto schifo, non volevo stare al Milan. Poi rimasi 10 anni, i più belli”
Il retroscena di Nesta sul suo arrivo al Milan—
L'arrivo a Milano: “Io mi ricordo solo il primo giorno che arrivo a San Siro che c'era un amichevole che poi me presentavano prima della partita dell'amichevole a San Siro e c'è il capo tifoso del Milan che mi apre lo sportello. Ben arrivato a Milano. A Roma quando c'erano le contestazioni ci si metteva il casco quello da battaglia. Cioè anche lì sono rimasto un po' così. Ho detto questo è capo tifoso così educato, cioè è così bravo. I primi 6 mesi ho fatto schifo perché io non volevo stare qua, mi mancava tutto, mi mancava. Ma perché noi romani abbiamo questo difetto, noi siamo chiusi un po' mentalmente finché non usciamo fuori da Roma,noi vediamo solo che Roma è Roma, sai, Colosseo. Poi sono stato a Milano 10 anni, 10 anni più belli della mia vita”.
