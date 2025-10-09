L'arrivo a Milano: “Io mi ricordo solo il primo giorno che arrivo a San Siro che c'era un amichevole che poi me presentavano prima della partita dell'amichevole a San Siro e c'è il capo tifoso del Milan che mi apre lo sportello. Ben arrivato a Milano. A Roma quando c'erano le contestazioni ci si metteva il casco quello da battaglia. Cioè anche lì sono rimasto un po' così. Ho detto questo è capo tifoso così educato, cioè è così bravo. I primi 6 mesi ho fatto schifo perché io non volevo stare qua, mi mancava tutto, mi mancava. Ma perché noi romani abbiamo questo difetto, noi siamo chiusi un po' mentalmente finché non usciamo fuori da Roma,noi vediamo solo che Roma è Roma, sai, Colosseo. Poi sono stato a Milano 10 anni, 10 anni più belli della mia vita”.