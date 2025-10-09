L'ex difensore del Milan Alessandro Nesta, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del al podcast BSMT condotto da Gianluca Gazzoli. Tra i vari temi trattati, l’ex Milan ha voluto ricordare il suo periodo in rossonero, raccontando un retroscena di mercato che riguardava anche un'altra big italiana: l'Inter. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:
Il retroscena: “Pensa, allora un po' di mesi prima c'era la Juve, ma io non ci volevo andare alla Juve, ti dico la verità. Poi dopo è saltata la Juve e dovevo andare all'Inter. Dopo il 5 maggio l'Inter è sparita per me, magari hanno fatto altre scelte, però nel 5 maggio quando l'Inter perde io ero di là. E non lo so, è saltata. Poi l'ultimo giorno di mercato capita al Milan. Al Milan non volevo andare perché per me l'Inter era la squadra che poi avrebbe vinto l'anno dopo perché ero sicuro. E invece vinciamo la Champions League il primo anno”.
