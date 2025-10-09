L'ex difensore del Milan Alessandro Nesta ,, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del al podcast BSMT condotto da Gianluca Gazzoli . Tra i vari temi discussi, l’ex Milan ha voluto ricordare il suo periodo in rossonero, il presidente Silvio Berlusconi e l'AD Adriano Galliani. Oltre al suo periodo al Milan, Sta ha parlato anche di chi potrebbe essere il suo erede nel mondo del calcio. Ecco, di seguito, le sue parole sul trasferimento in rossonero:

Sul suo trasferimento: “Io non ci volevo andar via dalla Lazio. Io l'anno l'anno prima che mi hanno venduto al Milan, il Real Madrid mi ha chiamato. Io la la vivevo così l'anno dopo stato costretto perché non prendevamo lo stipendio da 8 mesi, ma non solo i giocatori, tutti magazzinieri, tutti. C'era un casino nello spogliatoio che tu non hai idea e sapevo che dovevo andar via a fine anno perché già me l'avevano comunicato e in più avevo capito che non c'era più, cioè sennò fallivamo, c'era un problema. Perciò all'ultimo giorno di mercato, la Lazio cerca di monetizzare il più possibile col Milan e io però sapevo che dovevo andar via”.