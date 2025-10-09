Fabrizio Biasin, ai microfoni di 'E' sempre derby', ha speso alcune parole sulle dichiarazioni rilasciate da Adrien Rabiot, centrocampista del Milan. Il giornalista ha apprezzato molto le prole del francese, facendo riferimento anche alle sua prestazioni fornite in campo. Ecco, di seguito, le sue parole:
Biasin: "Le parole di Rabiot son molto chiare. Non si nasconde che sta al Milan per vincere…"
Biasin, le parole su Rabiot—
"Le dichiarazioni di Rabiot sono molto chiare, non sono da 0-0, dice quello che pensa, si mette nella corsa per lo scudetto. Fa una cosa non così scontata, dice che lui è al Milan per provare a vincere il titolo e lo sta dimostrando anche nei fatt. Lui è arrivato qua e dopo 3 minuti è diventato titolare e sta giocando partite di alto livello, anche oltre le aspettative nel senso che sulle capacità del giocatore eravamo tutti d'accordo, ha sempre peccato un po' sulla continuità, ma fino a questo momento è stato perfetto, un vero punto di forza. Meglio lui che dice che vuole vincere che quelli che fanno finta di niente".
