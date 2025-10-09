Biasin, le parole su Rabiot

"Le dichiarazioni di Rabiot sono molto chiare, non sono da 0-0, dice quello che pensa, si mette nella corsa per lo scudetto. Fa una cosa non così scontata, dice che lui è al Milan per provare a vincere il titolo e lo sta dimostrando anche nei fatt. Lui è arrivato qua e dopo 3 minuti è diventato titolare e sta giocando partite di alto livello, anche oltre le aspettative nel senso che sulle capacità del giocatore eravamo tutti d'accordo, ha sempre peccato un po' sulla continuità, ma fino a questo momento è stato perfetto, un vero punto di forza. Meglio lui che dice che vuole vincere che quelli che fanno finta di niente".