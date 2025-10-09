Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni , ha parlato così di Rafael Leao, giocatore del Milan, e delle aspettative che ci sono sul suo conto. Nonostante la grandissima qualità che il portoghese ha, non riesce ad esprimersi al meglio. Oltre a ciò, si è parlato anche del suo 'nuovo ruolo'. Ecco, di seguito, le sue parole:

Le parole di Zazzaroni su Leao

"Ci deve essere un momento di evoluzione da parte sua. Ha avuto l'infortunio al polpaccio però è entrato male. Io sono convinto che per allegri rappresenti una cosa in più, non sia un titolare. Non è entrato bene perchè se sbagli due gol non può essere altrimenti. È un giocatore che ha grandi qualità ma deve esprimerle con un minimo di continuità. È chiaro che tuti noi vediamo in Leao potenza, tecnica, ha tutto quello che serve, però stringi stringi... A 26 anni devi darmi qualcosa di più, un giocatore con le sue potenzialità a 26 non dico che deve determinare sempre perchè nessun giocatore determina sempre, ma devi darmi di più. Non sto discutendo la qualità di Leao ma la continuità. Fuori dal campo non mi interessa social, sfilate, però in campo mi devi dare di più. Devi perchè sei Leao, guadagni un pacco di soldi giustamente perchè tutto ormai si misura a seconda del denaro che tu percepisci, in tutti i settori".