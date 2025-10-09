Pianeta Milan
INTERVISTE

Camarda: “Non ho mai pensato di essere un predestinato. Sono all’inizio, non ho…”

Da ritiro dell’Italia U21, in conferenza stampa il gioiellino del Milan ora in prestito al Lecce, Camarda, ha rilasciato alcune dichiarazioni
Alessia Scataglini

Da ritiro dell’Italia U21, in conferenza stampa il gioiellino del Milan in prestito al Lecce, Francesco Camarda, ha rilasciato alcune dichiarazioni: dalla convocazione in Nazionale per le qualificazioni agli europei  fino al primo gol in Serie A. Ecco, di seguito, le sue parole:

Le parole di Camarda

Sulla convocazione in U21:“Sono venuto qui per dare il massimo, per cogliere l’opportunità. Ho belle sensazioni, siamo un bel gruppo e ci piace stare insieme, in campo abbiamo qualità, fuori ci divertiamo con poco. Se ci crediamo possiamo arrivare veramente in alto“

Sul primo gol in A: “Da quando inizi a giocare sogni e vuoi dei momenti come questi. Il primo gol, l’esordio, sono obiettivi che ti poni da quando sei bambino. Diciamo che averlo raggiunto mi dà grande soddisfazione e motivazione. È un punto di partenza e sono sempre più motivato ad arrivare più in alto possibile”.

Su tutte le pressioni: “Non ho mai pensato di essere un predestinato. Vivo sempre sul presente, giorno per giorno. Nel club come in Nazionale, cerco di migliorarmi e di fare meglio possibile. Non sono io a dover dire che sono un predestinato, cerco di isolarmi il più possibile da tutto. Non sono nessuno nel calcio. Devo dimostrare a me stesso, sul campo, che devo ancora fare molto. Voglio arrivare più in alto possibile, mi sono posto grandi obiettivi e li voglio raggiungere tutti. È solo l’inizio, non ho fatto niente”.

