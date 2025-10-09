Pianeta Milan
Viviano: “Ho dei dubbi che Leao possa rendere a giocare centroavanti”

Durante l'ultima puntata del podcast di Aura Sport, Emiliano Viviano ha parlato di Rafael Leao, giocatore del Milan
Alessia Scataglini
Durante l'ultima puntata del podcast di Aura Sport, Emiliano Viviano ha parlato di Rafael Leao, giocatore del Milan, esprimendo i suoi dubbi sul nuovo ruolo dato da Max Allegri: il centravanti. Non sono Leao, Viviano ha esperto il suo pensiero anche sulla lotta scudetto. Ecco, di seguito, le sue parole:

"Ho dei dubbi che Leao possa rendere a giocare centroavanti. Sono convinto che anche se giocherà centravanti andrà a cercarsi lo spazio li a sinistra perchè ha bisogno di campo, ha bisogno di transizioni. Poi ovvio tutti sti discorsi non c'entrano niente con il gol sbagliato da tre metri. In merito alla condizione fisica: ha avuto 20 minuti col Napoli, una partita in inferiorità numerica dove ha fatto il possibile, ha fatto mezz'ora con la Juve dove secondo me poteva fare di più, al di la dei due gol sbagliati, però io continuo a pensare che ci sia un equivoco tattico quando ci saranno tutti, perchè anche Nkunku non è un centravanti.

L'unico centravanti è Gimenez che, nonostante la buona prestazione dell'ultima partita, sappiamo tutti le difficoltà che sta provando. Quindi per essere pronto per lo scudetto, perchè è giusto che il Milan ci provi, deve trovare questo equilibrio"

