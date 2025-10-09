"Ho dei dubbi che Leao possa rendere a giocare centroavanti. Sono convinto che anche se giocherà centravanti andrà a cercarsi lo spazio li a sinistra perchè ha bisogno di campo, ha bisogno di transizioni. Poi ovvio tutti sti discorsi non c'entrano niente con il gol sbagliato da tre metri. In merito alla condizione fisica: ha avuto 20 minuti col Napoli, una partita in inferiorità numerica dove ha fatto il possibile, ha fatto mezz'ora con la Juve dove secondo me poteva fare di più, al di la dei due gol sbagliati, però io continuo a pensare che ci sia un equivoco tattico quando ci saranno tutti, perchè anche Nkunku non è un centravanti.