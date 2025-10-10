Milan, Comotto è uno dei giovani che è stato prestato in estate dai rossoneri. Il giovane centrocampo ha lavorato in estate con Allegri e poi si è deciso di prestarlo in un campionato importante come la Serie B. La squadra scelta è lo Spezia che non sta andando molto bene in questo inizio di stagione. I liguri, infatti, sono al mento ultimi in classifica con appena 3 punti in campionato. Siamo al momento della pausa per le nazionali del mese di ottobre, dopo 6 giornate di campionato giocate (parlando della Serie A). E' possibile fare una prima disamina e analisi delle prestazioni di Comotto nel campionato cadetto.