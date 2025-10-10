Per Comotto sono 7 le partite disputate in stagione con la maglia dello Spezia. Di queste, solo una da titolare. Zero gol e un assist in stagione. Meno di mezzo tiro a partita, così come i passaggi chiave. Ben 7 i passaggi precisi di media, quasi 2,5 duelli vinti a partita. Il dato più interessante arriva guardando la heatmap: come possiamo notare, Comotto ha giocato molto esterno a sinistra, anche alto.
Il dato sui passaggi precisi fa ben sperare: Comotto dimostra di essere un giocatore in grado di impostare la manovra a centrocampo. La heatmap, però, è molto sorprendente: tanto gioco a sinistra dai dati, quasi da esterno di centrocampo. Molto diverso da come è stato usato da Guidi con il Milan Primavera, dove giocava da centrocampista puro in grado anche di inserirsi in area di rigore avversaria (4 gol con l'Under 20 rossonera). Vedremo se la tendenza di Comotto allo Spezia sarà sempre questa. Con il proseguo della stagione, la speranza è che possa giocare più minuti e trovare continuità di prestazioni.
