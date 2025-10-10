Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Comotto in prestito allo Spezia: ci sono due dati che sorprendono in questo inizio di stagione

ULTIME MILAN NEWS

Comotto in prestito allo Spezia: ci sono due dati che sorprendono in questo inizio di stagione

Comotto primo impatto con la Serie B: come sta andando il centrocampista del Milan? Ecco i numeri
Il Milan ha deciso di prestare molti giovani in estate: tra questi c'è anche Christian Comotto, al momento allo Spezia. Ecco i numeri e l'analisi
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Milan, Comotto è uno dei giovani che è stato prestato in estate dai rossoneri. Il giovane centrocampo ha lavorato in estate con Allegri e poi si è deciso di prestarlo in un campionato importante come la Serie B. La squadra scelta è lo Spezia che non sta andando molto bene in questo inizio di stagione. I liguri, infatti, sono al mento ultimi in classifica con appena 3 punti in campionato. Siamo al momento della pausa per le nazionali del mese di ottobre, dopo 6 giornate di campionato giocate (parlando della Serie A). E' possibile fare una prima disamina e analisi delle prestazioni di Comotto nel campionato cadetto.

Milan, Comotto allo Spezia

—  

Noi di Pianeta Milan abbiamo analizzato i numeri stagionali (fino a questo momento) di Comotto con la maglia dello Spezia. In nostro aiuto 'Opta' e 'Sofascore'.

LEGGI ANCHE

Per Comotto sono 7 le partite disputate in stagione con la maglia dello Spezia. Di queste, solo una da titolare. Zero gol e un assist in stagione. Meno di mezzo tiro a partita, così come i passaggi chiave. Ben 7 i passaggi precisi di media, quasi 2,5 duelli vinti a partita. Il dato più interessante arriva guardando la heatmap: come possiamo notare, Comotto ha giocato molto esterno a sinistra, anche alto.

LEGGI ANCHE: Gimenez 'spreca' così tanto nell'attacco del Milan? Segnali con la Juventus positivi. I numeri>>>

Il dato sui passaggi precisi fa ben sperare: Comotto dimostra di essere un giocatore in grado di impostare la manovra a centrocampo. La heatmap, però, è molto sorprendente: tanto gioco a sinistra dai dati, quasi da esterno di centrocampo. Molto diverso da come è stato usato da Guidi con il Milan Primavera, dove giocava da centrocampista puro in grado anche di inserirsi in area di rigore avversaria (4 gol con l'Under 20 rossonera). Vedremo se la tendenza di Comotto allo Spezia sarà sempre questa. Con il proseguo della stagione, la speranza è che possa giocare più minuti e trovare continuità di prestazioni.

Leggi anche
Ex Milan, Giroud pensa al ritiro? “Il Lille sarà il mio ultimo club”
Milan, arriva Lewandowski? Ibrahimovic dice tutto. Società con Allegri. Rivelazione: “Se...

© RIPRODUZIONE RISERVATA