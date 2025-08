Christian Comotto, come ricorda 'Tuttosport', ha firmato con lo Spezia: prestito secco. Secondo il quotidiano, in Liguria potrebbe prendere spunto da Salvatore Esposito che è stato uno dei migliori registi della scorsa stagione della Serie B. Potrebbe essere un chioccia molto importante per Comotto. Come rivelato dal quotidiano, lo Spezia avrebbe sfiorato anche l'idea Camarda: il piano era sostituire Pio Esposito, tornare all'Inter, proprio con l'attaccante del Milan, che poi è rimasto in Serie A col Lecce.