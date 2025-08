Massimiliano Allegri, infatti, non lo ha ancora mai preso in considerazione in queste prime uscite del suo Milan, nemmeno per la panchina. E questo nonostante nei primi giorni di ritiro si sia allenato con la prima squadra. Che possa essere rivalutato ora che la squadra è tornata a Milanello, in vista della seconda parte delle amichevoli? L'alternativa, duole dirlo, è quella di un possibile prestito, magari in Serie B o nella bassa Serie A, per fargli fare un anno di crescita ulteriore, prima di tornare alla base e provare a ritagliarsi il proprio spazio. Vederlo in Serie D, ad oggi, sembra quasi impossibile per tutto quello che si è detto. Le prossime settimane, comunque, in questo senso potrebbero essere chiarificatrici.