Milan, Vos e Comotto sono due dei giovani presenti con la prima squadra a Milanello. Lo scorso 7 luglio, infatti, è iniziato il raduno con Massimiliano Allegri. Tra i convocati presenti anche i seguenti giovani: Torriani, Bartesaghi, Magni, Comotto, Liberali e Vos. Tutti talenti interessanti. Bartesaghi e Magni potrebbero sfruttare l'assenza di terzini per mettersi in mostra (leggi qui), ma è molto interessanti analizzare quale futuro potrebbero avere Silvano Vos e Christian Comotto. Due giocatori che arrivano da aspettative e da stagioni completamente differenti. L'olandese era arrivato in estate dall'Ajax come giocatore di prospettiva: prima un rodaggio col Milan Futuro e poi subito in prima squadra, questo sembrava poter essere il piano. Vos, tra infortuni e prestazioni, ha giocato pochissimo anche in Serie C con solo 13 presenze per 782 minuti giocati.