Milan, Modric: come lo userà Allegri? Occhio alla chiave Ricci

In più c'è la carta Ricci: il centrocampista ex Torino è arrivato proprio per fare il mediano davanti alla difesa, l'ha detto lui stesso di come sia il ruolo principale. L'ex granata ha speso parole molto importanti per Modric in conferenza: "Vuol dire tanto, se me l'avessero detto tempo fa non ci avrei creduto. Voglio imparare più cose possibili da lui, devo essere una spugna". Modric può essere la chiave per la crescita di Ricci col Milan. In più c'è un fattore tattico da prendere in considerazione: quando staranno tutti e due in campo insieme, probabile che Modric possa fare il finalizzatore avanzato per gli attaccanti. Molto potrebbe quindi dipendere dallo stesso Ricci.