Calciomercato Milan, Doué o Pubill a destra? Due nomi nuovi a sinistra

Il Milan, in questo calciomercato estivo, sta cercando due terzini, uno per fascia. Ecco, per il 'CorSport', la situazione attuale

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come il Milan, per questa sessione estiva di calciomercato, sia alla ricerca di due nuovi terzini, uno per fascia. Si tratta di una necessità anche piuttosto impellente. Sabato 19 luglio, infatti, il Milan di Massimiliano Allegri partirà per la tournée in Asia e in Australia e, ad oggi, il tecnico livornese può contare soltanto su Álex Jiménez come titolare di livello sulle fasce.