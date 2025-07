Calciomercato Milan, i retroscena sul passaggio di Brown al Fenerbahçe

Archie Brown, conteso da Milan e Fenerbahçe in questo calciomercato estivo, alla fine ha scelto i turchi di José Mourinho. Sembra però che ...

Ha tenuto banco, negli ultimi giorni, la vicenda di calciomercato di Archie Brown : il terzino sinistro inglese di origini giamaicane, classe 2002 , di proprietà dei belgi del Gent e conteso da Milan e Fenerbahçe , alla fine ha scelto di firmare per il club turco, al fine di giocare nella squadra allenata da José Mourinho .

Calciomercato Milan, cifre e dettagli per Brown al Fenerbahçe

Costo dell'operazione, 8 milioni di euro più una percentuale sull'eventuale, futura rivendita del giocatore. 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha fornito alcuni retroscena sul trasferimento di Brown, spiegando come, nel suo contratto di tre anni (scadenza 30 giugno 2028) con opzione per un'altra stagione sia stata inserita una clausola risolutoria di 20 milioni di euro.