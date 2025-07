Calciomercato Milan, attaccante: Boniface in prima fila. Su Jackson ...

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come il Milan sia alla ricerca di un attaccante da affiancare a Santiago Giménez in questa sessione estiva di calciomercato e, come, al momento, il nome in prima fila sia quello di Victor Boniface. Classe 2000, sotto contratto con il Bayer Leverkusen fino al 30 giugno 2028, Boniface punì i rossoneri lo scorso 1° ottobre 2024, alla 'BayArena', nel confronto diretto in Champions League in Germania.