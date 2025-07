Nel video si può vedere la voglia dei giocatori del Milan anche in allenamento e durante un semplice torello. Basti vedere Fofana: "Arbitro fai il tuo lavoro" oppure l'urlo di soddisfazione di Chukwueze nel recuperare il pallone. La squadra poi è passata alla fase interessante dell'allenamento, ovvero i tiri in porta. Protagonisti del video gli attaccanti rossoneri compreso Silvano Vos. Il centrocampista olandese non ha avuto fortuna la scorsa stagione col Milan Futuro. In questa fase dell'allenamento ha tirato con gli attaccanti rossoneri, che sia un indizio di un cambio di ruolo in uno più offensivo con Allegri? Possibile. Oltre al possibile cambio per Vos, è interessante vedere come Allegri voglia allenare i suoi attaccanti su un fondamentale molto importante. Nella prima fase passaggio centrale di Bernardo Corradi, nuovo assistente per il Milan, controllo dell'attaccante, dribbling e tiro da dentro l'area di rigore. Protagonisti di questa sessione oltre a Vos: Pulisic, Saelemaekers, Okafor, Leao, Chukwueze, Liberali e Colombo. Agli attaccanti viene chiesta forza nel tiro e cattiveria. Molto bene sia Chukwueze che Saelemaekers, con Pulisic solita sicurezza.