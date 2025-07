Milan, budget al minimo per i terzini? Punta su Bartesaghi e Magni!

Milan , i rossoneri, dopo la partenza di Theo Hernandez e quella probabile di Emerson Royal, si potrebbero trovare senza dei terzini titolari sia a destra che a sinistra. A destra, infatti, il club ha rinunciato a riscattare Kyle Walker dal City, lasciando molte incognite nel reparto. Il Milan ha già iniziato il suo raduno a Milanello con a capo Massimiliano Allegri. Oltre ad Alex Jimenez, candidato per almeno giocarsi uno slot titolare sulle fasce, l'allenatore ha convocato Davide Bartesaghi e Vittorio Magni , due giocatori del settore giovanile del Milan. Il primo si è diviso tra la Serie C con il Milan Futuro e la prima squadra, mentre il secondo ha giocato spesso in Primavera, facendo anche qualche capatina col la squadra di Massimo Oddo.

Milan, l'erede di Theo in casa? Punta su Bartesaghi e Magni: ecco i motivi

Il punto è chiaro: anche solo a livello di rosa, il Milan avrà bisogno di un paio di innesti nel reparto, ma non si parla di giocatori già affermati. I rossoneri hanno perso un giocatore molto importante e polarizzante come Theo Hernandez, specialmente in attacco, e, secondo i rumors di mercato, il club vorrebbe sfruttare i 25 milioni ricavati dalla sua cessione per chiudere due terzini. E' chiaro che a quel prezzo è impossibile puntare ai Cambiaso o agli Hato della situazione, ma si dovrà puntare su giocatori giovani, in rampo di lancio e provenienti da campionati 'minori'. E allora la domanda sorge spontanea: Bartesaghi e Magni conoscono già il Milan, specialmente il primo che ha già giocato in Serie A.