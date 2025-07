Milan, la ricerca dell'attaccante: due problemi chiari! E il rischio Gimenez ...

Continua il calciomercato del Milan alla ricerca di un attaccante che possa fare da spalla a Santiago Gimenez , rimasto l'unico di ruolo in rosa (Colombo e Okafor destinati a partire). Una scelta che dovrà essere presa con molta attenzione visto che il club potrebbe investire molto in questo ruolo in questa sessione di calciomercato. Siamo nella seconda settimana di luglio e di nomi se ne sono fatti a valanga. Di recente si sono scaldati i nomi di Boniface, Jackson e Mateta, ma resterebbero in corsa anche Vlahovic, Schick e non solo. I punti chiari sono tanti: il Milan vorrebbe un attaccante alla Giroud. Un giocatore che sia in grado di essere una boa offensiva e che segni in area di rigore, con colpi di testa e che sia cinico.

Milan, quale attaccante alla Giroud? I nomi non entusiasmano. E occhio al rischio Gimenez

Quali dei giocatori associati al Milan rispecchia queste caratteristiche? Vlahovic al massimo della forma (non quella attuale alla Juventus) sarebbe un profilo ottimo per il Milan, ma gli altri sono lontani dal Giroud rossonero d'annata. L'unico che si avvicina è Mateta, che comunque è 'già' un classe 1997 e non è proprio un talento in rampa di lancio. E quindi? Gli interrogativi sono due: serve davvero prendere una punta senza investire davvero tanto? Non c'è il rischio di bruciare del tutto Santiago Gimenez? A questo Milan servirebbe un giocatore alla Gyokeres, un predatore d'area. Ma i costi sono proibitivi. Stessa cosa per Sesko, giocatore in rampo di lancio, ma che potrebbe costare tantissimo, troppo per le casse rossonere. Se Vlahovic non dovesse diventare un'occasione di calciomercato, perché non puntare su chi hai già in casa?