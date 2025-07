Calciomercato Milan, Brown: 'Vi spiego perché ho scelto il Fenerbahçe'

Archie Brown, obiettivo di calciomercato del Milan, ha scelto di andare al Fenerbahçe in questo calciomercato estivo. Le sue dichiarazioni

Archie Brown, obiettivo di calciomercato del Milan, ha scelto di andare al Fenerbahçe in questa sessione estiva. Ma perché è saltato l'approdo in rossonero del terzino sinistro classe 2002, di proprietà dei belgi del Gent, alla corte di Massimiliano Allegri? Ecco, dunque, le sue dichiarazioni in esclusiva al giornalista sportivo Fabrizio Romano.