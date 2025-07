Milan, voci di mercato su Magni: sarà valutato da Allegri in ritiro

Da qualche giorno è iniziata ufficialmente la preparazione estiva del Milan per la stagione 2025/26. Per ora un solo nuovo acquisto si è aggregato al gruppo squadra: Samuele Ricci. Per il resto, tanti volti noti: dai pilastri Maignan, Pulisic e Leao, ai rientranti Pobega e Saelemaekers. In aggiunta, diversi giovani: i portieri Nava e Torriani, i centrocampisti Comotto e Vos, e due terzini, Bartesaghi e Magni. Questi ultimi si ritrovano a essere tra i pochi a poter ricoprire quel ruolo, data la fine dell'avventura in rossonero per Florenzi, Walker e Theo. Inoltre, Emerson Royal sembra destinato a una cessione.