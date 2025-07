Santi Gimenez non basta. Il messaggio da Casa Milan è ormai chiaro. Tare e tutta la dirigenza stanno sondando diverse piste per garantire a Massimiliano Allegri un altro attaccante che faccia concorrenza al messicano e che alzi ulteriormente il livello dell'attacco rossonero, al fianco delle certezze Pulisic e Leao .

Sebbene la punta non sia ad ora l'obiettivo prioritario per il Milan, il Giornale riporta diversi movimenti sul mercato degli attaccanti, spesso il più ostico, sicuramente il più caro. Tare lo sa bene e sta temporeggiando in attesa dell'occasione giusta su cui fiondarsi. Verso la fine della sessione estiva i prezzi potrebbero abbassarsi.