Calciomercato Milan, no di Thiaw al Como. Ma potrebbe finire qui

Malick Thiaw non si trasferirà dal Milan al Como in questo calciomercato estivo, ma non è detto che resti in rossonero. Ecco le ultime news

Daniele Triolo Redattore 10 luglio 2025 (modifica il 10 luglio 2025 | 11:10)

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha evidenziato come sia saltata la trattativa che avrebbe dovuto portare Malick Thiaw dal Milan al Como in questa sessione estiva di calciomercato. Il difensore centrale tedesco, prima scelta dei lariani di Cesc Fàbregas per rinforzare la retroguardia, ha infatti rifiutato la proposta del Como, nonostante la promessa di uno stipendio da quasi 4 milioni di euro netti a stagione.

Calciomercato Milan, niente Como per Thiaw ma resta in vendita — La trattativa tra Milan e Como, quindi, di fatto già conclusa sulla base di 25 milioni di euro, è naufragata dopo una settimana per il no definitivo dell'ex Schalke 04. Per il quale, ora, è probabile che si aprano altre porte. Non è detto, infatti, che Thiaw resti al Milan, giacché, per la 'rosea', nelle gerarchie del nuovo allenatore, Massimiliano Allegri, parte dietro a Matteo Gabbia, Strahinja Pavlović e anche Fikayo Tomori.