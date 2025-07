Lunedì 7 luglio, prende il via la nuova stagione della Prima Squadra maschile di AC Milan. Tra pochi giorni, infatti, sarà tempo del raduno presso Milanello. Non solo, sarà l'occasione della presentazione ufficiale di Massimiliano Allegri. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il nuovo allenatore del Milan, sarà presentato alle ore 13 a Casa Milan in conferenza stampa.