Milan Futuro, da Vos a Fall: quanti flop sul calciomercato

Il Milan Futuro è stato retrocesso in Serie D e lo specchio del lavoro sbagliato è senza dubbio Silvano Vos. Il classe 2005, infatti, nel corso del calciomercato estivo era arrivato dall'Ajax come un colpo importante di prospettiva. Il centrocampista aveva giocato già in Europa League e sembrava destinato in pochi mesi alla prima squadra. L' olandese è stato un flop (solo 13 presenze in Serie C, zero con la prima squadra). Vos è il nome più importante, ma non è il solo.