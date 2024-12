Milan, Vos desaparecido? Eppure c’era chi lo considerava già da Serie A

Milan, qual è il vero Vos? Da talento fuori scala allo scarso impiego in Serie C

Eppure dobbiamo constatare la realtà dei fatti. Silvano Vos da quando è arrivato al Milan è sceso in campo solamente in 11 occasioni in Serie C, di cui 8 da titolare e 3 da subentrato. Mentre è rimasto in panchina per 90' due v0lte e per sei match non è stato convocato da Daniele Bonera. A queste si aggiungano le due presenze in Coppa Italia Serie C e la panchina contro il Genoa in Serie A - in una situazione decisamente particolare e di emergenza per Paulo Fonseca.