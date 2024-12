Calciomercato Milan - A gennaio assalto a Ricci del Torino? — Il club, infatti, non aveva previsto di muoversi a gennaio, sulla falsariga di quanto accaduto nelle ultime sessioni invernali di calciomercato. Stavolta, invece, c'è necessita e, dunque, sembra che saranno almeno due gli innesti nell'organico di mister Paulo Fonseca. Nello specifico, un vice di Theo Hernández nel ruolo di terzino sinistro e, soprattutto, un centrocampista. Che, per il Milan, ha un identikit ben preciso.

Non si tratterà di una 'figurina', o di un prestito che poi non verrà tramutato in acquisto definitivo. Bensì di un investimento economicamente importante, per un giocatore già pronto. Che potrebbe essere già presente nel campionato italiano e che potrebbe essere iscritto nelle liste per Serie A e Champions League. Per 'Tuttosport', tutto porta al nome di Ricci, classe 2001, regista del Torino e della Nazionale Italiana.

Urbano Cairo, Presidente granata, è un osso duro con cui trattare. Ma i buoni rapporti tra i due club e quelli tra Milan ed entourage di Ricci potrebbero consentire - subito, nel calciomercato di gennaio - un'operazione per Ricci al Milan che i 'rumors' davano per molto, molto calda nell'estate 2025. Il giocatore piace anche a diversi club stranieri, che potrebbero fare importanti offerte a gennaio. Motivo per cui il Diavolo tiene accesi i fari sull'ex Empoli.

Occhio, anche, a Frendrup (Genoa) e Stiller (Stoccarda) — Altro osservato speciale, in Serie A, è Morten Frendrup, sempre del 2001, danese del Genoa. Sarebbe utilizzabile se uscisse un giocatore straniero dalle liste, sia per il campionato sia per la Champions. All'estero, invece, più precisamente in Bundesliga, piace molto Angelo Stiller, anch'egli del 2001, scuola Bayern Monaco ma punto di forza dello Stoccarda di Sebastian Hoeneß. Costa circa 30 milioni di euro: per un suo eventuale tesseramento vale il discorso fatto per Frendrup.

C'è, infine, secondo 'Tuttosport', un'ulteriore variabile da considerare. Qualora Ismaël Bennacer, ormai prossimo al rientro in campo, non dia adeguate garanzie fisiche e tecniche per la seconda parte di questa stagione, a quel punto il Milan potrebbe anche decidere di prendere due centrocampisti. Rinviando alla prossima sessione estiva di calciomercato la questione del vice Theo.