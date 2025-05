Milan, Congerton: i colpi Lookman e Hojlund e non solo. Cosa può dare?

'La Gazzetta dello Sport' ha rilanciato l'indiscrezione molto importante sul possibile nuovo direttore sportivo del Milan . In pole ci sarebbe un nome mai sentito nei vari casting: Lee Congerton , ex dirigente dell'Atalanta. Il Diavolo è ancora alla ricerca del profilo ideale per completare la dirigenza e poi andare alla ricerca del nuovo allenatore e pianificare le scelte di calciomercato. Consociamo meglio il profilo di Congerton

Milan, cosa può darti Congerton? Dai colpi all'Atalanta all'esperienza internazionale

Ecco il curriculum di Congerton (informazioni da dal 'Corriere di Bergamo'): Wrexham, Liverpool, Chelsea, Amburgo, Sunderland, Celtic Glasgow e Leicester, prima dell’Atalanta per poi passare all'Al-Ahli. A Bergamo era 'Responsabile per lo Sviluppo Internazionale dell’Area Sport'. Si ma quali sono stati i suoi colpi alla Dea? Arrivato il 17 marzo 2022, secondo le informazioni del Corriere, era stato preso per coprire il buco lasciato da Sartori. Congerton seguiva la squadra in tutta Europa ed era presentissimo a Zigonia. Nel 2022 fu l'artefice del colpo Ademola Lookman e non solo. Fu un contributori ai massimi livelli degli arrivi di Ederson e di Hojlund, con il secondo che fruttò al club una plusvalenza netta di 50 milioni con la sua cessione al Manchester United. Come mai Congerton ha lasciato l'Atalanta? Nel 2022-23, Tony D’Amico sarebbe diventato il referente del gruppo squadra e di Gasperini.