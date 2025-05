Ibrahimovic avevi ragione: Milan Futuro e Milan sono ‘copia e incolla’

Milan Futuro, il fallimento di Ibrahimovic. Tanti slogan per nulla

Avevamo già parlato degli errori del Milan Futuro che sono sotto la luce del sole. Ibrahimovic ci ha messo la faccia in prima persona, scegliendo un uomo proveniente dalla MLS, come Kirovski, per guidare le operazioni e scegliere i giocatori. Un dirigente senza esperienza in categoria, una scommessa, persa malamente. Stessa cosa in panchina: scelte l'esordiente Daniele Bonera che non ha saputo reggere il fortissimo impatto con la Serie C. Stessa cosa per i giocatori scelti sul calciomercato. Tra gli acquisti estivi e invernali se ne salvano veramente in pochissimi (Quirini, Camporese). Il resto giocatori che non hanno dato nulla alla squadra se non togliere spazio ai giovani. Il Milan Futuro si è giocato i playout senza quella che doveva essere la sua stella polare, ovvero Francesco Camarda. Questo perché l'attaccante è stato sballottato a destra e a manca senza avere collezionato le 25 convocazioni in campionato per potere giocare la 'post season'. E lo abbiamo visto (leggi qui), con Camarda in campo il Milan Futuro era una squadra completamente diversa. Un prefetto fallito, probabilmente da quando è iniziato. Ibrahimovic nella conferenza pre stagione disse cose molto importanti.