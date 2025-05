Calciomercato Milan, colpo da Guardiola! Per la fascia si punta …

Calciomercato Milan, ai rossoneri restano solo le ultime due partite stagionali alla ricerca di un posto in Europa in vista della prossima stagione. La finale di Coppa Italia è stata un disastro: mercoledì sera contro il Bologna, il Diavolo è stato dominato, specialmente nel secondo tempo. Dopo il vantaggio di Ndoye, il Milan non ha creato nulla alla ricerca della rimonta. In campionato serviranno tanti risultati favorevoli per recuperare un posto in Europa. In più il futuro: Sergio Conceicao sembra destinato a lasciare a fine stagione. E sul calciomercato? Tra possibili obiettivi e voci di cessioni. Ecco le ultime novità. PROSSIMA SCHEDA