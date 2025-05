Milan Futuro, con la Spal ti giochi tutto. E poi servirà …

Come ricorda 'Tuttosport', questa sera il Milan Futuro giocherà in casa della Spal la partita di ritorno dei playout. La squadra di Massimo Oddo dovrà difendere l’1-0 dell’andata. Chi vincere resterà in in Serie C. I rossoneri hanno perso il vantaggio del fattore campo nell’ultima giornata della stagione regolare, pareggiando per 1-1 in casa contro la Vis Pesaro che ha consentito alla Spal di superare il Milan Futuro in classifica. Secondo il quotidiano, il Milan Futuro dovrebbe recuperare Andrea Magrassi, che potrebbe partire dalla panchina. Non ci saranno Alex Jimenez e Francesco Camarda, che non sono arrivati al quorum necessario per essere utilizzabili nelle gare della post season. Ci sarà, invece, Davide Bartesaghi, che sarà anche tra i titolari.