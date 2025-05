SPAL-Milan Futuro, info e dove vederla: ecco tutto ciò che c’è da sapere

(fonte: acmilan.com) Ultimo chilometro, quello decisivo. Si chiude a Ferrara la stagione del Milan Futuro , di scena al Paolo Mazza per il ritorno del Playout di Serie C contro la SPAL . I rossoneri avranno a disposizione due risultati su tre per centrare l'obiettivo salvezza, ma gli estensi venderanno cara la pelle davanti al loro pubblico per mantenere la categoria. 90' decisivi, quindi, che introduciamo con la nostra Match Preview :

QUI MILAN FUTURO

Non è la prima volta che una stagione rossonera si conclude a Ferrara, e l'ultimo ricordo non è esattamente positivo. Nel 2019, però, fu vittoria milanista e - grazie al preziosissimo successo di Solbiate Arno - per confermarci in Serie C basterebbe anche un pari. La prestazione della squadra di Oddo nel match d'andata autorizza all'ottimismo soprattutto per la qualità di gioco espressa e la personalità dimostrata in una partita tesa, intensa e a tratti anche nervosa come immaginabile per la posta in palio. Anche al Mazza sarà una battaglia sportiva, a cui ci presenteremo con gli stessi effettivi del primo atto e con la volontà di completare l'opera e raggiungere il risultato.