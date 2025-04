22 partite giocate senza Camarda contro le 17 giocate con. Una vittoria in più con la punta, ma ben 4 sconfitte in meno. La media punti sale di 0.3, così come i gol segnati a partita. Un tiro e mezzo in porta in più di media con Camarda in campo, così come salgono i passaggi chiave e scendono i gol subiti media per partita. Un distacco molto importante: i numeri sono chiarissimi, c'è un Milan Futuro con Camarda e uno senza. In questa ultima parte di stagione, l0under 23 rossonera dovrà fare a meno del suo talento. Né Alex Jimenez né Francesco Camarda potranno partecipare ai playout, quasi certi per il Milan Futuro. Il regolamento della Serie C è molto chiaro: per essere eleggibili in playoff o playout, un giocatore deve aver accumulato almeno 25 presenze negli elenchi di gara della seconda squadra durante la regular season. Nessuno dei due talenti arriverà a questi numeri ed è un vero peccato, forse l'errore più grande della stagione del Milan Futuro. LEGGI ANCHE: Probabili formazioni, Udinese-Milan: infortuni e dubbi per Conceicao>>>