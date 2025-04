Probabili formazioni, Udinese-Milan: dubbi in tutti i reparti per Conceicao

Udinese-Milan, 32^ giornata del campionato di Serie A 2024-25. Per i rossoneri quasi più nulla da chiedere alla classifica, visto che il quarto posto del Bologna dista 9 punti a 7 giornate della fine e i rossoneri si trovano al nono posto. Servirebbe un'impresa ai limiti del possibile per rimontare. Sarà importante chiudere al massimo e 'allenarsi' al meglio per il ritorno delle semifinale di Coppa Italia contro l'Inter, praticamente l'ultimo obiettivo che resta a Conceicao. Ecco le probabili formazioni di Udinese-Milan da Gazzetta.it. VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA>>>