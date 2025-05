Milan, direttore sportivo: Congerton in pole. Ecco chi è?

Il Milan si prepara per giocare contro la Roma e il Monza le ultime due partite stagionali. I tifosi, e non solo, pensano già al futuro che al momento resta ricco di incognite. Chi sarà il nuovo direttore sportivo? Secondo 'La Gazzetta dello Sport' Lee Congerton sarebbe scattato in avanti e sarebbe il più vicino a tagliare il traguardo. Perché? Secondo la rosea avrebbe esperienza e profilo europeo cercato dal Milan. Ci sarebbero comunque altre alternative in corsa. Quando ci sarà la scelta definitiva? Secondo il quotidiano a fine campionato ci saranno gli annunci e le scelte definitive. Quali compiti aspettato il nuovo direttore sportivo del Milan? Dovrà essere l’artefice della rivoluzione tecnica della squadra, a partire dalla scelta dell’allenatore. Chi trattenere e chi lasciare partire. Le decisioni sui rinnovi di Maignan e Theo Hernandez. Si ma chi è il nuovo candidato Congerton?