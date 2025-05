Milan, direttore sportivo: tentativo per Giuntoli. E D'Amico ...

Milan, il direttore sportivo resta il tema più caldo di queste ultime settimane. Secondo 'Il Corriere della Sera' tentativo anche per Giuntoli

Milan, il direttore sportivo resta il tema più caldo di queste ultime settimane. In primo luogo sembrava poter essere tutto chiuso per Fabio Paratici, poi per Igli Tare, con cui c'è stato un incontro con Furlani qualche settimana fa. Il Milan, però, avrebbe preso tempo senza chiudere la trattativa, cosa possibile visto che l'ex dirigente della Lazio è libero di firmare con chi vuole quando vuole. E allora ecco le voci riguardo Tony D'Amico, attuale direttore sportivo dell'Atalanta. E ora? Al Milan sembrano rimaste poche alternative.