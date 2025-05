Calciomercato Milan, i rossoneri continuano con le ultime partite alla ricerca di un posto in Europa in vista della prossima stagione. La finale di Coppa Italia è stata un disastro: mercoledì sera contro il Bologna, il Diavolo non è praticamente sceso in campo nella ripresa perdendo Coppa e il posto in Europa League. In campionato serve un mezzo miracolo per recuperare un posto in Europa. In più il futuro: Sergio Conceicao sembra destinato a lasciare a fine stagione. E sul calciomercato? Tra possibili obiettivi e voci di cessioni. Ecco le ultime novità. PROSSIMA SCHEDA