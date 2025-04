Milan, Vos è sparito dai radar: oggetto misterioso. Forse aveva ragione ...

Uno dei casi più singolari in casa Milan è senza ombra di dubbio quello di Silvano Vos. Il classe 2005, infatti, nel corso del calciomercato estivo era arrivato dall'Ajax con grandi aspettative. Il fatto che avesse già bussato alla porta del calcio dei grandi, con qualche presenza in prima squadra nel club di Amsterdam, aveva fatto pensare che potesse avere una marcia in più rispetto a gran parte dei compagni in una realtà come l'Under 23 rossonera. Addirittura c'era chi, come Cristian Serpini, allenatore del Carpi, lo considerava un fuori categoria in Serie C, al pari di Alex Jimenez.