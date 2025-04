Milan, Gabbia preciso e sicuro: grande guida per la difesa a tre

Udinese-Milan 0-4, il Diavolo cambia veste tattica e convince, forse come non aveva mai fatto in questa stagione in campionato. Con la difesa a tre il Milan ha giocato tra le migliori partite della gestione di Sergio Conceicao. La mossa del portoghese ha regalato ai rossoneri una difesa solida che non ha sofferta e anche un attacco che ha creato tanto. In arrivo due esami importanti per capire se questo modulo sarà il futuro: Atalanta e Inter. La prestazione di Matteo Gabbia è passata sotto traccia, ma ha contribuito alla vittoria del Diavolo. Ecco le pagelle dell'italiano dai maggiori quotidiani sportivi italiani in edicola. PROSSIMA SCHEDA