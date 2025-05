Milan Primavera, Comotto doppietta fenomenale! Colpi da...

Il Milan Primavera non molla la presa sui playoff. Al momento i rossoneri si trovano al sesto posto e rientrerebbero nella fase saliente del campionato Under 20. Sarebbe un traguardo più che meritato per quanto riguarda la squadra di Guidi che sta facendo una stagione molto positiva, nonostante la rosa sia composta da giocatori molto giovani. Dopo la finale persa di Coppa Italia, il Milan Primavera dovrà cercare di dare il massimo per conquistare un posto per i playoff guidato dai suoi talenti maggiori tra cui spicca quello di Christian Comotto.