Calciomercato, ufficiale il prestito di Comotto allo Spezia: il comunicato

È arrivata l'ufficialità: Christian Comotto saluta momentaneamente il Milan per una nuova avventura in prestito

È arrivata l'ufficialità: Christian Comotto saluta momentaneamente il Milan per una nuova avventura in prestito. Il giovane talento rossonero si trasferisce a titolo temporaneo allo Spezia fino al 30 giugno 2026. Ecco, di seguito, il comunicato del club di Via Aldo Rossi: