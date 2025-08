Sull'aspetto in cui siamo fortunati, come ha suggerito Rakitic: "Io e Ivan siamo grandi amici, lui è ben più di un amico. Lo devo ringraziare, ma sono felice io in prima persona di essere qui. Questo è il Milan, non è un qualcosa che do per scontato. Quello che posso dare è la passione, ma io sottolineerei ancora la parola umiltà. Io cerco di essere sul campo e sul lavoro sempre me stesso. Non mi credo chissà chi, sono una persona normale e sono grato di essere qui al Milan. Non vedo l'ora di cominciare".